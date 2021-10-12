Мининфраструктуры предложило создать на базе "Антонова" центр по модернизации самолетов AirBus

Министерство инфраструктуры предлагает создать на производственных мощностях ГП "Антонов" центр по переформатированию пассажирских самолетов в грузовые.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по итогам участия украинской делегации в международной конференции Paris InfraWeek 2021.

Согласно сообщению, в рамках разработки концепта Национального авиаперевозчика изучается возможности для сотрудничества ГП "Антонов" и AirBus.

"Речь идет о создании нового европейского центра по модернизации иностранных пассажирских самолетов в грузовые (passenger to freighter conversion) на производственных мощностях ГП "Антонов", – сказано в сообщении.

Кроме того, министерство на конференции в Париже представило проект модернизации аэропорта "Борисполь" с целью создать крупнейший авиахаб Восточной Европы.

"В планах "Большого строительства": привлечение 12 млрд грн на развитие инфраструктуры грузовых перевозок, и еще 5 млрд грн – пассажирских перевозок", – отмечается в сообщении.

В Мининфраструктуры также сообщили, что этим летом началось сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания Национального авиаперевозчика.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

В июле того же года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.

Тем временем и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков в декабре 2020 года заявил, что предприятие не претендует на нишу пассажирских самолетов и планирует сконцентрироваться на производстве военно-транспортной авиации.