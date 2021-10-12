В России зафиксирован очередной рекорд смертности от коронавируса

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 190 случаев, что на 1,2 тыс. меньше максимального с начала года показателя, зафиксированного накануне.

Согласно данным оперативного штаба, при этом обновлен антирекорд по числу летальных исходов – умерли 973 пациента, передает Интерфакс.

На фоне рекордной смертности главный государственный санитарный врач Петербурга постановил обеспечить вакцинацию 80% сотрудников ряда отраслей к 15 декабря.

Речь идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, общепита, общественного транспорта, бытовых услуг, ЖКХ, культуры, досуга, в том числе курьеров и сотрудников сферы услуг размещения туристов. В этом же списке находятся работники органов власти, государственные гражданские и муниципальные служащие.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7,83 млн случаев коронавирусной инфекции, 218,35 тысяч заболевших умерли.

Как сообщалось, ранее Минздрав Украины утвердил перечень профессий и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

В частности, сделать прививку обязаны работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и их структурных подразделений, а также учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.