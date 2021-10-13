Минэнерго отрицает планы по возобновлению импорта электроэнергии из Беларуси

Министерство энергетики не рассматривает возможность коммерческого импорта электроэнергии из России и Беларуси в рамках планового прохождения отопительного сезона.

Как сообщает пресс-служба министерства, Минэнерго обращалось к НКРЭКУ с предложением запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси.

"Относительно состояния накопления угля, то увеличенный почти в 2 раза в августе график накопления предусматривает возможность стабильного прохождения осенне-зимнего периода в самых критических условиях. Финансовые возможности генерации для закупки угля стабилизированы. Что было сделано, в частности, для увеличения импорта угля", – сказано в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что вопросы добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии "не стоят на повестке дня".

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что с 1 ноября Украина планирует начать импорт электроэнергии из Республики Беларусь, а в случае отказа Беларуси продавать электроэнергию, Украина с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления.

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Как сообщалось, ранее НКРЭКУ продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября. При этом глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отмечал, что решение о дальнейшем продлении запрета будет приниматься в зависимости от состояния энергосистемы Украины, а также совместно с Кабмином, системным оператором и Министерством энергетики.

Напомним, в мае Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Россия, Беларусь) до 0 МВт до 1 октября 2021 года.

По данным "Укрэнерго", в январе-апреле 2021 года импорт электроэнергии составил 946,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В т.ч. из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч, Словакии – 238,6 млн кВт-ч, России – 101 млн кВт-ч, Венгрии – 61,1 млн кВт-ч, Румынии – 34,5 млн кВт-ч.

Отметим, что в апреле-декабре 2020 года НКРЭКУ уже останавливала импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, отменив результаты аукционов на доступ к межгосударственному сечению с этими странами. Однако в январе 2021 года этот запрет был снят, в том числе из-за крайне низких запасов угля на украинских ТЭС.