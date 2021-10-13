Комиссия Кабмина передумала вводить спецпошлину на импорт проводов

Межведомственная комиссия по международной торговле 11 октября отменила свое решение от 23 апреля о введении 23,5%-ной специальной пошлины на импортную проводниковую продукцию, которое должно было вступить в силу в середине октября.

Об этом говорится в публикации МКМТ в газете "Урядовый курьер", передает Интерфакс-Украина.

"Комиссия установила, что национальные интересы не требуют применения специальных мер", – отметили в комиссии.

В МКМТ напомнили, что пересмотр апрельского решения был начат 23 сентября по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины.

Как сообщалось, МКМТ только 14 сентября опубликовала решение от 23 апреля о применении сроком на три года пошлины на импорт проводов независимо от страны происхождения: в первый год действия – 23,5%, во второй – 22,3% и в третий – 21,2%. Решение должно вступить в силу через 30 дней после публикации.

В то же время против введения пошлин выступила Американская торговая палата в Украине (AmCham) и операторы связи.

Расследование в отношении импорта проводниковой продукции было возбуждено 28 июля 2020 года по инициативе заводов "Одесскабель" и "Южкабель" (суммарно производят свыше 50% этой продукции в Украине).

По данным МКМТ, за период расследования – с начала 2017 года по середину 2020 года – объемы импорта выросли на 128,8%, доля импорта в общем производстве – на 180,4%, в потреблении – на 74,8%.

По данным Гостаможслужбы, импорт в Украину по общему коду 8544 "Провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники, кабели волоконно-оптические" за первое полугодие 2021 года составил 30,2 тыс. тонн на $310,95 млн, увеличившись за год соответственно на 24,6% и 44,9%.