Wizz Air планирует запустить 26 новых авиарейсов из Украины

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air планирует в 2021-2022 годах запустить 12 новых направлений из Киева, девять из Львова, 3 из Одессы и два из Харькова.

Об этом сообщии представители авиакомпании во время пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Также отмечается, что на карте авиасообщения с Украиной у Wizz Air появится четыре новые страны – Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды.

Суммарно авиакомпания планирует обслуживать 117 направлений из Украины в 22 страны мира.

Кроме того, авиакомпания планирует разместить в Украине еще семь своих самолетов, увеличив их общее количество с четырех до 11. Так, пять новых самолетов будут размещены в Киеве, еще два самолета получат базу во Львове.

"Это очень хорошие результаты, особенно на фоне заключенного вчера Соглашения об общем авиапространстве. Это вдвое увеличит наши возможности и пассажиропоток, а также предоставит нам новые технические возможности и потенциал на будущее", – заявил президент Wizz Air Роберт Кэри.

По словам Кэри, дополнительные 7 авиасуден будут размещены в Украине на протяжение 3-6 месяцев, начало процесса ожидается в марте.

Как сообщалось, Wizz Air начала работать в Украине в 2008 году. За это время на рейсах в/из Украины авиакомпания перевезла 11 млн пассажиров, обслужив 91 направление в 18 стран. Локальная команда Wizz Air в Украине состоит из более чем 140 человек, также в Украине базируется четыре самолета Wizz Air А320.