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С начала налоговой амнистии задекларировали более 90 миллионов, – Гетманцев

С начала налоговой амнистии задекларировали более 90 миллионов, – Гетманцев

В рамках налоговой амнистии, которая стартовала 1 сентября, украинцы задекларировали 90,5 млн грн.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

"На сегодня в рамках налоговой амнистии задекларировано уже 90,5 млн грн, платежи в бюджет – 4,5 млн. Количество деклараций с каждым днём растёт", – написал он.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законом.

Автор: 

амністія (42) бюджет (1813) податки (2440) Гетманцев Данило (488)


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Написали бы понятно для всех, программа провалилась,задекларировали 0,001%.
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13.10.2021 14:02 Відповісти

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