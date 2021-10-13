ЕБА призвала Кабмин запретить экспорт металлолома по экологическим соображениям

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) поддержала проект постановления правительства Украины о временном запрете на экспорт лома черных металлов до 31 декабря 2022 года (включительно), в том числе, исходя из экологических соображений.

Об этом говорится в письме ЕБА в адрес первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко, сообщает Минпром.

"Эксперты Ассоциации детально проанализировали проект постановления и выражают свою поддержку инициативе временному до 31 декабря 2022 год (включительно) запрету на вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта товаров по коду согласно УКТ ВЭД 7204 "Отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)", - сказано в письме.

ЕБА считает, что принятие проекта постановления окажет положительный эффект на металлургическую отрасль и в целом на экономику Украины, в частности на пути к декарбонизации.

"Временное ограничение экспорта вводится, в том числе, исходя из экологических соображений. Так, каждая тонна повторно использованного металлолома уменьшает выбросы СО2 на 1,5 т, использование железной руды на 1,4 т и угля на 740 кг, а также требует только 1/3 расходов энергии по сравнению с производством стали из природных материалов", - подчеркивается в письме.

ЕБА также констатирует, что для украинской металлургии такие результаты имеют особое значение в контексте ожидаемого введения механизма пограничного углеродного корректировки (carbon border adjustment, CBAM), расходы на который для металлургов, по подсчетам представителей бизнеса, могут достигать $628,3 млн. евро ежегодно.

Напомним, что 30 сентября 2021 года Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления правительства о временном – до конца 2022 года – запрете экспорта металлолома из страны, на чем в последнее время настаивает ассоциация "Укрметаллургпром".

"Обеспечение отечественных металлургических предприятий металлоломом, который образовался на территории Украины, приобретает стратегическое значение для бесперебойного производства и поставки металлопродукции для нужд отечественного военно-промышленного комплекса, машиностроения, восстановления инфраструктуры", – отмечается в пояснительной записке к документу.

В ней указывается, что с учетом международных соглашений запрет не будет применяться по отношению к экспорту в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, СНГ (кроме РФ), Израиль, Канаду, Черногорию и страны ЕАСТ.

Ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поддержать позицию горно-металлургического комплекса и рассмотреть возможность скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. С аналогичным обращением выступил и "Укртрубопром".

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" также обратился к Шмыгалю с просьбой рассмотреть введение временного запрета. "АрселорМиттал Кривой Рог" также поддержал обращение.