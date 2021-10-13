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Еврокомиссия представила пакет мер для реагирования на рост цен на энергоносители

Еврокомиссия представила пакет мер для реагирования на рост цен на энергоносители

Европейская комиссия представила пакет мер для противостояния повышению цен на энергоносители.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Ожидается, что рост цен на газ и нефть продолжится и зимой. Поэтому принятые меры призваны защитить европейское население и предприятия от чрезмерных финансовых нагрузок.

Документ включает в себя "набор инструментов", который ЕС и его государства-члены могут использовать для устранения непосредственного воздействия текущего повышения цен и дальнейшего повышения устойчивости к будущим потрясениям.

Краткосрочные национальные меры подразумевают чрезвычайную поддержку домохозяйств, государственную помощь компаниям и целевое снижение налогов.

Еврокомиссия также будет способствовать инвестициям в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, а также изучать возможные меры по хранению энергии и закупке газа.

Как сообщалось, на минувшей неделе в среду цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона.

В то же время, в начале недели нефтяные котировки выросли до уровня многолетних рекордов. В частности, Brent находилась на уровне, превышающем $84, впервые с октября 2018 года. Как пишет CNBC, рост цен на энергоносители обусловлен во многом процессом экономического восстановления от последствий пандемий COVID-19. В то же время энергетический кризис в Европе и Азии привел к скачку цен на газ и уголь, повысив привлекательность нефти как сырья для выработки энергии.

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Джерело:  Еврокомиссия
газ (7947) Єврокомісія (1087) нафта (4802)


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