Еврокомиссия представила пакет мер для реагирования на рост цен на энергоносители

Европейская комиссия представила пакет мер для противостояния повышению цен на энергоносители.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Ожидается, что рост цен на газ и нефть продолжится и зимой. Поэтому принятые меры призваны защитить европейское население и предприятия от чрезмерных финансовых нагрузок.

Документ включает в себя "набор инструментов", который ЕС и его государства-члены могут использовать для устранения непосредственного воздействия текущего повышения цен и дальнейшего повышения устойчивости к будущим потрясениям.

Краткосрочные национальные меры подразумевают чрезвычайную поддержку домохозяйств, государственную помощь компаниям и целевое снижение налогов.

Еврокомиссия также будет способствовать инвестициям в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, а также изучать возможные меры по хранению энергии и закупке газа.

Как сообщалось, на минувшей неделе в среду цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона.

В то же время, в начале недели нефтяные котировки выросли до уровня многолетних рекордов. В частности, Brent находилась на уровне, превышающем $84, впервые с октября 2018 года. Как пишет CNBC, рост цен на энергоносители обусловлен во многом процессом экономического восстановления от последствий пандемий COVID-19. В то же время энергетический кризис в Европе и Азии привел к скачку цен на газ и уголь, повысив привлекательность нефти как сырья для выработки энергии.