Украина сократила экспорт электроэнергии с начала года на 19%

Украина в январе-сентябре 2021 года снизила экспорт электроэнергии на 19,4% (на 668,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2,77 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", передает Интерфакс-Украина.

В частности, поставки с "энергоострова Бурштынская ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии снизились на 10,8% (на 229,1 млн кВт-ч) – до 1,89 млрд кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу уменьшились на 34,6% (на 383,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 725,3 млн кВт-ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову возрос на 20,7% (на 26,9 млн кВт-ч) – до 157,2 млн кВт-ч.

В Беларусь и РФ поставки в январе-сентябре 2021 не осуществлялись (против 82,8 млн кВт-ч – в Беларусь за 9 месяцев 2020 года).

В сентябре текущего года украинский экспорт электроэнергии составил 304,3 млн кВт-ч, что на 34,9% меньше, чем годом ранее (467,7 млн кВт-ч).

Кроме того, Украина за девять месяцев 2021 года снизила импорт электроэнергии на 45,8% (на 856,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,14 млрд кВт-ч. В т.ч. из Беларуси поставлено 522,6 млн кВт-ч, Словакии – 285,4 млн кВт-ч, России – 101,9 млн кВт-ч, Венгрии – 66,4 млн кВт-ч, Румынии – 38,1 млн кВт-ч.

В сентябре-2021 импорт электроэнергии составил 0,03 млн кВт-ч против 53,7 млн кВт-ч в сентябре-2020.

В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за девять месяцев из РФ поступило 40,6 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,4 млн кВт-ч (+0,6/-0,2).

Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 1,9 млн кВт-ч, из Беларуси – 9,7 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,4 млн кВт-ч, в Польшу – 8,5 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1,72 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4,75 млрд кВт-ч. Выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 25,9% (на $97,94 млн) – до $280,83 млн.