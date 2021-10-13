Власти Киева пока не видят оснований для начала отопительного сезона

Жилые дома в Киеве начнут подключать к централизованному отоплению после того, как среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов трое суток подряд, пока что этот уровень не достигнут.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Будет неправильным, когда сегодня мы включим отопление, а завтра придется открывать окна и греть воздух, а затем платить за это счетах за коммуналку", – пояснил чиновник.

Вместе с тем, он уточнил, что у каждого дома сегодня есть возможность подключиться к теплу уже сейчас.

"Жители дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола к теплоснабжающей компании – КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция". Мы все живем в условиях карантина, поэтому есть путь письменного анкетирования, которое должна провести инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания", – сказал Пантелеев.

Чиновник также сообщил, что в Киеве к отоплению уже подключили около 900 учреждений бюджетной сферы – школ, детских садов и больниц.

Он заверил, что Киев технически полностью готов к зиме.

Как сообщалось, ранее Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 миллиарда гривен. Это один из необходимых шагов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения.