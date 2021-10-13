Зеленский подписал закон об исправлении ошибок в новой модели публичных услуг

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования предоставления публичных (электронных публичных) услуг" №1767-IX.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ вносит изменения в определение принципа предоставления электронной публичной услуги по умолчанию.

"В частности, закон определяет, что такой принцип не может применяться к: государственной регистрации прав на недвижимое имущество, обременений таких прав; актов гражданского состояния граждан; юридических лиц, их символики (в случаях, предусмотренных законом), общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц – предпринимателей", – сказано в сообщении.

Также этот принцип не применяется к государственной регистрации религиозных организаций и их структурных подразделений, всеукраинских профсоюзов, их объединений, всеукраинских объединений организаций работодателей; обособленных подразделений иностранных неправительственных организаций, представительств, филиалов иностранных благотворительных организаций, символики общественных формирований и печатных средств массовой информации и информационных агентств.

Кроме того, принцип предоставления публичной (электронной публичной) услуги по умолчанию не может применяться к регистрации уставов территориальных общин, в том числе – городов Киева и Севастополя; регистрации уставов Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук; процедур восстановления платежеспособности должника - юридического лица или признании его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица, исполнительного производства и принудительного исполнения судебных решений и решений других органов (должностных лиц).

В то же время законом предусмотрено, что перечень случаев, в которых субъект предоставления электронных публичных услуг может оказывать электронные публичные услуги по умолчанию, устанавливает Кабинет министров.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 22 сентября.

Согласно пояснительной записке, этот законопроект был призван решить коллизию, возникшую после принятия Верховной Радой 15 июля закона об особенностях предоставления электронных публичных услуг (проект №5495).

В частности, одним из главных вопросов, требующих корректировки, было предоставление публичных услуг с применением "принципа молчаливого согласия", который предусматривает предоставление электронных публичных услуг без получения сведений или документов от органов власти, если такие сведения не были предоставлены в установленный законодательством срок.

В связи с этим возникла необходимость отдельным законом установить перечень услуг, к которым "принцип молчаливого согласия" не может применяться.