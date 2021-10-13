Евросоюз выпустил "зеленые" бонды на 12 миллиардов евро

Европейская комиссия провела первую эмиссию 15-летних "зеленых" облигаций объемом 12 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Интерфакс-Украина.

"Книга заявок на 15-летние "зеленые" облигации со сроком погашения до 4 февраля 2037 года была переподписана в 11 раз, превысив 135 млрд евро. Широкий круг инвесторов выразил заинтересованность в таких облигациях", - указано в сообщении ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что общий объем "зеленых" облигаций достигнет 250 млрд евро до конца 2026 года и сделает ЕС крупнейшим эмитентом "зеленых" облигаций в мире.

Ранее Еврокомиссия одобрила механизм функционирования "зеленых" облигаций. Он должен гарантировать, что привлеченные средства будут направлены на "зеленые" проекты, и ЕК будет отчитываться об их влиянии на окружающую среду.

Как сообщалось, в июле Еврокомиссия презентовала стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата, Европейский стандарт "зеленых" облигаций, а также приняла делегированный регламент относительно раскрытия финансовыми и нефинансовыми компаниями информации о степени стабильности их деятельности.