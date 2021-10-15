"Укрзализныця" заказала двум поставщикам дизтопливо на 570 миллионов

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" 8 октября завершил четыре отбора для закупки по рамочным соглашениям дизельного топлива на общую сумму 571,49 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Больше всего заказов получило ООО "Альянс Энерго Трейд" – на 428,12 млн грн, что составляет 75% общей суммы договоров. До апреля 2022 года фирма должна поставить 15 тыс. тонн топлива по начальным ценам 28,42-28,64 тыс. грн за тонну.

Кроме того, в ООО "Торум" за 143,38 млн грн заказали 5 тыс. тонн дизтоплива с начальной ценой 28,68 тыс. грн за тонну.

В дальнейшем начальные цены будут пересчитываться по формуле с привязкой к курсам валют в день разнарядки и мировым котировкам Platts за десять котировочных дней перед днем ​​разнарядки.

По данным отраслевого издания enkorr, средняя рыночная цена дизтоплива в крупном опте в день торгов составила 30,08 тыс. грн за тонну, что несколько дороже.

Сумма сделок на 1% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 576,67 млн грн.

Конкурентами победителей отбора были остальные пятеро участников рамочного соглашения: ЧП "Окко Контракт", ООО "Ливайн Торг", ООО "Торговый дом "Газтрим" и ООО "Торговый дом "Сокар Украина".

Читайте также: ​НАБУ сообщило о подозрении директору "Юго-Западной железной дороги"

Киевский "Альянс Энерго Трейд" принадлежит Роману Адамову, руководит им Эдуард Звягин, а подписантом значится заместитель директора по правовым вопросам Валерия Белингио. Фирму связывали с российской группой "Альянс" семьи российских бизнесменов Бажаевых, но сама фирма такую связь отрицает. Всего с весны 2017 года "Альянс Энерго Трейд" получила подрядов на 4,53 млрд грн, преимущественно у "Укрзализныци" и Минобороны.

"Торум" входит в так называемую группу Грановского-Адамовского ("Трейд Коммодити", "Газтрейд" ("Оптимус Конекшн", ныне – "Феном Вест), "Август Пром", "Мета Оил", "Торум", "Фидея" , "Ферст Групп"), которая во времена президента Петра Порошенко выигрывала топливные подряды Минобороны, железные дороги и т.д. на миллиарды гривен. "Ферст Групп" и другие фирмы из этой группы фигурируют в уголовном деле о завладении служащими АО "Укрзализныця" и группы лиц бюджетными средствами через подконтрольные предприятия.