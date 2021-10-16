БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк выдал кредит рефинансирования на 50 миллионов

Национальный банк 13 октября провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 30 дней по процентной ставке 9,5%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Отмечается, что была удовлетворена заявка одного банка на 50 млн грн рефинансирования Нацбанка.

Напомним, 8 октября Нацбанк выдал кредит рефинансирования одному банку в размере 91 млн грн сроком до 28 дней по процентной ставке 9,5%.

Джерело:  Нацбанк
банки (7087) НБУ (9513) рефінансування (362)
