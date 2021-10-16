Нацбанк выдал кредит рефинансирования на 50 миллионов
Национальный банк 13 октября провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 30 дней по процентной ставке 9,5%.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Отмечается, что была удовлетворена заявка одного банка на 50 млн грн рефинансирования Нацбанка.
Напомним, 8 октября Нацбанк выдал кредит рефинансирования одному банку в размере 91 млн грн сроком до 28 дней по процентной ставке 9,5%.
Джерело: Нацбанк
