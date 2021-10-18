Зеленский отреагировал на расследование Pandora Papers об офшорах

Президент Владимир Зеленский сообщил, что не увидел ничего нового в расследовании издания "Слідство. Инфо" по результатам расследования Pandora Papers об офшорах.

В комментарии ICTV он добавил, что по его мнению, сюжет журналистов вышел не особо удачным, передает Интерфакс-Украина.

"Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 году то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко...Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радует, что ни одной новой детали я не увидел", – сказал глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что ни он, ни любой другой член студии "Квартал 95" не занимался отмыванием денег.

"Я лично построил без бюджетов, без государства бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году, никаких денег, и с 2012 года, и с 2001, и в 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", – добавил он

Напомним, благодаря утечке Pandora Papers журналисты нашли подтверждения того, что президент Владимир Зеленский и его близкие соратники с 2012 года могли быть причастны к получению через офшоры средств на сумму $40 млн от структур Игоря Коломойского. Эти средства могли быть частью истории по отмыванию денег "Приватбанка".

В офшорной схеме кроме Зеленского, фигурируют глава СБУ Иван Баканов, братья Сергей и Борис Шефиры,а также еще однин "кварталовец" Андрей Яковлев. После этого первый помощник президента Шефир и Яковлев через офшоры купили недвижимость в Лондоне общей стоимостью $7,5 млн.