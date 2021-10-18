Минздрав допустил расширение "красной" карантинной зоны в ближайшее время

"Красный" уровень эпидемической опасности установлен в пяти областях, в ближайшее время "красная" зона может расшириться.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что комиссия ТЭБ и ЧС на заседании на выходных приняла решение установить "красный" уровень в Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Запорожской областях.

"В ближайшее время "красный" уровень могут установить также в других областях", – сказал Кузин.

Он подчеркнул, что "это, в частности, произошло из-за легкомысленного отношения к вакцинации и это не оставило никакого другого выхода чем усилить карантин".

Напомним, в сентябре Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, при переходе в "красную" зону будет запрещена:

работа заведений общественного питания (кроме доставки и работы "на вынос");

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров и театров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров; работа заведений образования, кроме тех, где 100% сотрудников прошли полный курс вакцинации от коронавируса;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей команд без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

работа заведений, предоставляющих услуги размещения (хостелы, гостиницы и т.п.).

При этом все эти ограничения не будут распространяться в случае, если весь персонал и все посетители заведений или мероприятий старше 18 лет будут полностью вакцинированы от коронавируса.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.