Минздрав допустил расширение "красной" карантинной зоны в ближайшее время
"Красный" уровень эпидемической опасности установлен в пяти областях, в ближайшее время "красная" зона может расшириться.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что комиссия ТЭБ и ЧС на заседании на выходных приняла решение установить "красный" уровень в Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Запорожской областях.
"В ближайшее время "красный" уровень могут установить также в других областях", – сказал Кузин.
Он подчеркнул, что "это, в частности, произошло из-за легкомысленного отношения к вакцинации и это не оставило никакого другого выхода чем усилить карантин".
Напомним, в сентябре Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.
В частности, при переходе в "красную" зону будет запрещена:
- работа заведений общественного питания (кроме доставки и работы "на вынос");
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров и театров;
работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров;
- работа заведений образования, кроме тех, где 100% сотрудников прошли полный курс вакцинации от коронавируса;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей команд без зрителей;
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;
- работа заведений, предоставляющих услуги размещения (хостелы, гостиницы и т.п.).
При этом все эти ограничения не будут распространяться в случае, если весь персонал и все посетители заведений или мероприятий старше 18 лет будут полностью вакцинированы от коронавируса.
Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.
