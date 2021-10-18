"Укрнафта" пытается отсудить 3,2 миллиарда уплаченных налогов (обновлено)

Окружной административный суд Киева 29 сентября удовлетворил иск ПАО "Укрнафта" к Центральному межрегиональному управлению Государственной налоговой службы по работе с крупными плательщиками налогов и обязал налоговиков предоставить Госказначейству заключение о возврате излишне уплаченных средств по налогу на прибыль 2020 года в размере 3,27 млрд грн.

Кроме того, суд постановил дополнительно взыскать с ГНС в пользу "Укрнафты" 15,3 млн грн пени, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, налоговики констатировали, что 3,27 млрд грн, перечисленные "Укрнафтой" в спецфонд госбюджета в декабре 2020 года как авансовый взнос по налогу на прибыль, не могут считаться чрезмерно уплаченными и не подлежат возврату, так как подлежат использованию в соответствии с целевым назначением в порядке, предусмотренном законодательством.

Вместе с тем, суд решил, что налоговики не доказали законность своей позиции, когда отказались оформить заключение о возврате излишне уплаченных "Укрнафтой" денежных средств по налогу на прибыль 2020 году в размере 3,27 млрд грн путем их зачисления в счет уплаты денежных обязательств по части чистой прибыли за 2020 год (1,92 млрд грн), дивидендов за 2018 год (965,7 млн грн) и возврата (381,85 млн грн) на банковский счет "Укрнафты".

Как сообщалось, 18 мая акционеры "Укрнафты" приняли решение, из которого следовало, что компания должна заплатить акционерам дивиденды за 2018 год и часть прибыли 2020 года на сумму 5,8 млрд грн, из которых госбюджет получит 2,9 млрд грн.

"Укрнафта" по итогам работы в 2020 году, согласно неаудированным данным, получила 4,29 млрд грн прибыли, преимущественно, благодаря реализации утвержденной Верховной Радой схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

В рамках реализации этой схемы Министерство энергетики выплатило НАК "Нафтогаз Украины" 32,2 млрд грн компенсации за поставки газа в 2015-2019 годах в рамках режима специальных обязанностей (ПСО). В свою очередь "Нафтогаз" признал эту компенсацию своей прибылью и выплатил 6,4 млрд грн налога на прибыль в госбюджет.

Далее "Нафтогаз" перечислил "Укрнафте" 12,6 млрд грн в счет погашения возникшего по решению судов долга за газ, добытый в 2006 году, а также осуществил предоплату в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи. Фактические поставки газа также будут означать налогооблагаемую прибыль для "Укрнафты" в ближайшие несколько лет, когда ожидается поставка предоплаченного газа.

Затем "Укрнафта" перечислила в госбюджет 3,3 млрд грн налога на прибыль, 3,9 млрд грн НДС с суммы предоплаты за газ и 28,9 млрд грн в качестве погашения налогового долга, включая штрафы и пеню.

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", 40,1% акций "Укрнафты" принадлежат Игорю Коломойскому и партнерам, которые осуществляют оперативное управление компанией.