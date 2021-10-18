Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 800 миллионов
По состоянию на 18 октября 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписан 947 кредитных договоров на общую сумму 816 млн грн, причем как на первичном (24,11%), так и вторичном (соответственно 75,89%) рынках.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
В целом в уполномоченные банки поступили 1 336 заявок на участие в программе на общую сумму 1,16 млрд грн, из которых 23,81% составляет первичный рынок и 76,19% – вторичный.
В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:
- Киев (33,1%)
- Киевская область (31,1%)
- Харьковская область (6,4%)
- Львовская область (6%)
- Ривненская область (4%)
- другие (19,4%)
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
- +2% – количества кредитов и +2% – суммы кредитов;
- +1% – количества заявок и +2% от суммы заявок.
Всего в программе принимают участие 19 уполномоченных банков. Банки, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры ипотечного кредитования согласно условиям программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное.
Именно банк принимает решение относительно выдачи кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.
