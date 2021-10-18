Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

В период с 13 по 18 октября 2021 года цены на бензины и дизельное топливо в общенациональных и региональных сетях АЗС продолжили рост.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на BVS бензин марки А-92 и дизтопливо подорожали на 1 грн – до 31,29 грн/л и 30,59 грн/л соответственно. При этом бензин марки А-95 в этой сети подорожал на 80 копеек – до 31,79 грн/л.

Кроме того, на 50 копеек за литр подорожали все виды топлива на станциях сети "Авантаж". На 40 коп./л в сети UPG подорожал бензин А-92 и дизтопливо.

В сети "БРСМ-Нафта" на 46 коп./л подорожали бензины, а дизтопливо прибавило 51 коп./л. Все виды топлива на станциях Motto подорожали на 23-41 коп./л.

В таких сетях, как AMIC, Shell, Marshal, Mango и др. цены выросли в пределах 10-60 коп./л.

В результате 18 октября средняя цена "двойки" по Украине выросла на 8 коп./л, до 30,09 грн/л, "пятерки" - на 7 коп./л, до 30,96 грн/л, а цена дизтоплива - до 29,78 грн/л (+10 коп./л).

Кка сообщалось, на минувшей неделе Министерство экономики обновило ценовые индикативы для розничных цен на топливо. С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина увеличена на 1,07 грн – до 32,57 грн/л, а дизтоплива – на 1,12 грн, до 31,35 грн/л. Крупнейшие сети АЗС уже отреагировали на это решение повышением цен.