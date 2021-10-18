Львов запретил работу ночных клубов на период карантина, – Садовый

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение запретить работу ночных клубов в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

"Ночным клубам запрещено работать. Все учреждения общественного питания могут работать исключительно до 23:00", - написал Садовый.

Также комиссия решила продлить часы работы центров вакцинации в связи с резким увеличением желающих пройти вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, комиссия утвердила протокол для проверки объектов хозяйственной деятельности.

В этом документе расписан механизм работы учреждений: кого из работников и при каких условиях их допускают к работе, какие документы работники должны предоставить работодателю, чтобы их допустили к работе, а также санитарные нормы, необходимые для работы учреждения.

Ранее сообщалось, что Львовская областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин на территории региона с 18 октября, в связи с ростом количества больных и госпитализаций.