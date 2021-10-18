Скандальный суд отменил ограничения для строительства очередной высотки в центре Киева

Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправными и отменил ряд абзацев градостроительных условий и ограничений, которые устанавливают планировочные ограничения и обязательства для ООО "Сервис-Центр" при реконструкции нежилого здания центральной базы под многофункциональный комплекс по адресу: Военный проезд, 1/8 (лит. А) в Печерском районе столицы.

Об этом свидетельствует решение суда от 4 октября, пишут Наші гроші.

В частности, суд отменил пункты об установлении предельной высоты объекта (не выше 27 метров в соответствии с генпланом Киева), а также о необходимости согласовать проект в органах охраны культурного наследия.

Принимая решение, суд, в частности, сослался на то, что в Киеве не утвержден план зонирования территории города, поэтому отсутствуют основания считать, что объект находится в центральной планировочной зоне, и соответственно – нет основания для ограничения по высоте на уровне не выше 27 м.

Также суд отметил, что на момент выдачи ГУО не были должным образом утверждены границы исторического ареала Киева, поэтому отсутствуют основания считать, что объект находится в пределах исторического ареала.

Читайте также: У родственников судей Окружного админсуда нашли яхты, землю и элитные авто. ВИДЕО

Согласно материалам суду, в октябре 2019 года Киевсовет возобновил для ООО "Сервис-Центр" договор аренды участка площадью 0,32 га в проезде Военном, 1/8 (лит. А) для эксплуатации и обслуживания центральной продовольственной базы/промышленности, коммерческого использования и общественного назначения.

Согласно данным Градостроительного кадастра Киева – по функциональному назначению это коммунально-складская территория.

Вместе с тем, в ГУО указано, что территория общественных зданий и сооружений.

В 2018 году Киевсовет утвердил Детальный план территории, куда входит участок в проезде Военном, 1/8 (лит. А). В нем указано, что здание по указанному адресу, которое с 2004 года принадлежит "Сервис-Центру", подлежит реконструкции под объект бытового обслуживания.

Вместе с тем, в январе 2021 года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА издал фирме градостроительные условия и ограничения на реконструкцию здания под многофункциональный комплекс. Отметим, что под видом многофункциональных комплексов в Киеве часто строятся жилые, а квартиры продают как апартаменты.

Собственниками ООО "Сервис-Центр" является Игорь Кулешов и Виктор Маковенко. Руководитель предприятия – Ирина Амелькина.