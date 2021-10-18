Глава Минэнерго возложил ответственность за накопление угля на генерирующие компании

Ответственность за соблюдение утвержденного Министерством энергетики графика накопления угля несут генерирующие компании.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время рабочего визита в Запорожскую область.

Министр энергетики Герман Галущенко в рамках рабочего визита в Запорожскую область посетил Запорожскую тепловую электростанцию и провел совещание о готовности ТЭС к обеспечению стабильного электроснабжения в осенне-зимний период.

В ходе совещания обсудили состояние подготовки электрооборудования станции и ситуацию с накоплением угля на складах.

В то же время Галущенко отметил, что Минэнерго в пределах компетенции готово способствовать решению проблемных вопросов с поставками угля.

Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины за последнюю неделю снизились на 6,4%, или на 42,9 тыс. тонн и по состоянию на 18 октября составили 623,7 тыс. тонн, что в 4,3 раза меньше утвержденного Министерством энергетиеи плана-графика накопления угля на эту дату (2,67 млн тонн).

Ранее Галущенко сообщал, что в октябре 2021-марте 2022 года ожидается расход угля на уровне 15,3 млн тонн, из которых украинская добыча составит около 9 млн тонн, а уже законтрактованные объемы импорта составляют около 4 млн тонн. Таким образом, необходимо дополнительно обеспечить импорт около 2 млн тонн угля.

Вместе с тем он признал отставание фактических объемов накопления угля на ТЭС от плановых показателей. В связи с этим Антикризисный энергетический штаб рекомендовал Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провести проверки.