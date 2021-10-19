БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 12,8 миллиарда

В течение недели, с 18 по 23 октября, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов шести ликвидируемых банков на общую сумму 12,85 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, на сумму 12,6 млрд грн выставлены на продажу права требования по выданным банками кредитам, на 199,85 млн грн – недвижимость, земельные участки, авто и другие основные средства. Также ценные бумаги будут торговаться за 36,25 млн грн, а дебиторская задолженность – 730 тыс. грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

  • АО "Златобанк" – на 12,52 млрд грн;
  • АО "КБ "Земельный капитал" – на 185,41 млн грн;
  • АО "Родовид Банк" – 134,67 млн грн.

Также в течение недели запланирована продажа активов АО "Мисто Банк", АО "АКБ "Аркада" и АО "КБ "Союз".

Напомним, неделей ранее на продажу выставлялись активы семи банков на сумму 833 млн грн.

Джерело:  Фонд гарантирования вкладов
