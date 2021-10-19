Ливия разрешила поставки крупного рогатого скота из Украины
Компетентные органы Украины и Ливии согласовали двустороннюю форму ветеринарного сертификата на экспорт племенного крупного рогатого скота из Украины в Ливию.
Об этом сообщают в пресс-службах Министерства иностранных дел и Госпродпотребслужбы.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина продолжает открывать возможности для украинских экспортеров на иностранных рынках, в частности на потребительском рынке стран Африки.
"Сегодня это дополнительный доступ для украинских компаний отрасли животноводства на рынок Ливии", – отметил он.
Как добавила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, теперь украинские предприниматели получили возможность экспортировать в Ливию племенной крупный рогатый скот, что является важной статьей украинского сельскохозяйственного экспорта.
Ранее в этом году, Украина и Ливия согласовывали сертификаты на экспорт молока и молочных продуктов,а также мяса птицы, продуктов из него и КРС для забоя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль