Нацбанк восстановил лицензии двум компаниям после устранения нарушения

Национальный банк восстановил лицензии на предоставление финансовых услуг двум компаниям – ООО "Финансовая компания "Юкрейн Саншайн Финтех Ко.Лтд" и ООО "Солфин".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке напомнили, что 3 сентября к этих учреждениям были применены меры воздействия в виде временного приостановления лицензий из-за неподачи отчета независимого аудитора за 2020 год.

"Финансовые компании указанное нарушение устранили и подали отчеты независимого аудитора регулятору", – говорится в сообщении.

Таким образом, "Юкрейн Саншайн Финтех Ко.Лтд" восстановила лицензию на предоставление средств в заем, в числе и на условиях финкредита. "Солфин" вернули лицензии на предоставление услуг по факторингу, финансовому лизингу на предоставление гарантий и средств в заем, в том числе и на условиях финкредита.