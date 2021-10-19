БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк восстановил лицензии двум компаниям после устранения нарушения

Нацбанк восстановил лицензии двум компаниям после устранения нарушения

Национальный банк восстановил лицензии на предоставление финансовых услуг двум компаниям – ООО "Финансовая компания "Юкрейн Саншайн Финтех Ко.Лтд" и ООО "Солфин".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке напомнили, что 3 сентября к этих учреждениям были применены меры воздействия в виде временного приостановления лицензий из-за неподачи отчета независимого аудитора за 2020 год.

"Финансовые компании указанное нарушение устранили и подали отчеты независимого аудитора регулятору", – говорится в сообщении.

Таким образом, "Юкрейн Саншайн Финтех Ко.Лтд" восстановила лицензию на предоставление средств в заем, в числе и на условиях финкредита. "Солфин" вернули лицензии на предоставление услуг по факторингу, финансовому лизингу на предоставление гарантий и средств в заем, в том числе и на условиях финкредита.

Джерело:  Нацбанк
