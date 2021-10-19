"Ощадбанк" сократил прибыль за три квартала в 5,6 раза

По результатам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль государственного "Ощадбанка" составила 849 млн грн, что в 5,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4,74 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"По результатам девяти месяцев 2021 года "Ощадбанк" отчитывается о получении операционной прибыли в размере 4,6 млрд грн; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 4,2 млрд грн. В то же время отрицательный торговый результат (в основном вызванный укреплением гривни и соответствующей индексацией ценных бумаг в капитале банка) равен 3,8 млрд грн грн. Соответственно, чистая прибыль "Ощада" за три квартала составляет 849 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что существенное повышение операционной прибыли стало результатом роста как комиссионного, так и процентного доходов. Чистый процентный доход за указанный период составил 9,3 млрд грн, что в 1,6 раза (на 3,6 млрд грн) больше, чем за три квартала 2020 года. А чистый комиссионный доход составил 4,5 млрд грн, что на 40,2% или на 1,3 млрд грн больше, чем годом ранее.

Объем кредитов, предоставленных клиентам за девять месяцев, вырос по сравнению с началом года на 10,1 млрд грн, или на 15,9%, и составляет 73,3 млрд грн. Прирост произошел как по кредитам субъектов хозяйствования (на 6,5 млрд грн), так и по кредитам физлиц (на 3,6 млрд грн).

Объем средств клиентов за девять месяцев 2021 года в "Ощадбанке" также увеличился – на 3,4 млрд грн (1,8%) – и составляет на отчетную дату 188,2 млрд грн.

Также отмечается, что доля неработающих кредитов за отчетный период уменьшилась на 17 п.п. –с 51% до 34%, или почти на 17,2 млрд грн.