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Ryanair запустит прямые авиарейсы из Львова в Манчестер

Ryanair запустит прямые авиарейсы из Львова в Манчестер

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair объявила о запуске с 5 ноября нового рейса из Львова в Манчестер (Великобритания).

Как сообщает пресс-служба компании, рейс будет курсировать дважды в неделю, передает Интерфакс-Украина.

"Как крупнейшая авиакомпания Европы, Ryanair по-прежнему привержена восстановлению европейской авиационной и туристической индустрии путем восстановления связей и увеличения своей сети пассажиров до более чем 225 млн к 2026 году. Поскольку Ryanair принимает еще 55 самолетов Boeing 737-8200 Gamechanger в этом году, зимой мы рады добавить этот новый маршрут из Львова в Манчестер", – отметил коммерческий директор Джейсон МакГиннесс.

На данный момент прямые рейсы по этому направлению не осуществляются.

Как сообщалось, Wizz Air в 2021-2022 намерена запустить 26 новых рейсов из четырех городов Украины и рассчитывает увеличить пассажиропоток на 120%.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Велика Британія (1206) Львів (847) авіасполучення (2502) Ryanair (343)


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