"Укрзализныця" планирует сохранить за собой 25% рынка зерновозов

"Укрзализныця" планирует программу обновления вагонного парка с учетом сохранения 25-процентной доли перевозок в зерновозах и 30-процентной доли в перевозках полувагонами.

Об этом заявил замдиректора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы не претендуем на рост доли вагонов "Укрзализныци" в перевозке. "Укрзализныця" оставляет собственный парк зерновозов на уровне 7 тыс. вагонов. Компания постепенно будет резать на металлолом списанные зерновозы, зато планируется строить или покупать новые вагоны. Доля полувагонов "Укрзализныци" в перевозках после внедрения программы обновления останется на уровне 30%. Количество полувагонов "Укрзализныци" вырастет на 5 тыс. в течение 7 лет - до 25 тыс. полувагонов", - рассказал Ткачев.

Соответственно частный рабочий парк зерновозов останется в пределах 18,5 тыс. вагонов, а парк частных полувагонов составит 45,85 тыс. вагонов в семилетней перспективе.

"При этом это будет новый вагонный парк, возраст которого в "Укрзализныци" будет три года, у частного парка - семь лет. Его не надо будет отцеплять, запенивать, он не будет на пути следования ломаться несколько раз", - подчеркнул Ткачев.

По его словам, "Укрзализныци" на программу обновления подвижного состава нужно 15,06 млрд грн, другим предприятиям - 15,6 млрд грн.

В целом "Укрзализныця" планирует построить или приобрести в рамках программы 22,6 тыс. вагонов (15,3 тыс. полувагонов и 7,3 тыс. зерновозов), инвестировав в это 50 млрд грн за семь лет.

Частные вагоновладельцы, по словам Ткачева, в течение семи лет приобретут 23,25 тыс. вагонов, вложив в это около 56,5млрд грн.

"Из 46 тыс. вагонов, заложенных под обновление в программе, около 14,5 тыс. планируем построить на мощностях "Укрзализныци". Другие планируются к строительству на частных вагоностроительных предприятиях", - заявил Ткачев.

"Укрзализныця" также рассчитывает на частичную компенсацию затрат на обновление парка за счет реализации металлолома от порезки вагонов.

"Планируются доходы от реализации металлолома почти 3 млрд грн - это чистые поступления от реализации металлолома. Если точнее, 2,85 млрд грн получим только после резки лома. Это позволит нам закупить эквивалент 1,5-2 тыс. зерновозов или полувагонов", - отметил он.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры разработало порядок проведения диагностики и ремонта вагонов для продления сроков их эксплуатации и предложило сокращать их для ряда грузовых вагонов с 2022 года.