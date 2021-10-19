ФБР пришла с обыском в дом российского миллиардера Дерипаски в США

Сотрудники Федерального бюро расследований США проводят обыск в доме бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Об этом сообщила журналистка NBC Лаура Стриклер, другой корреспондент NBC Том Винтер заявил, что в ФБР подтвердили информацию, пишет Новая газета.

Причины обыска пока не уточняется.

Винтер отметила, что у дома находятся несколько федеральных агентов, которые не пускают в него посторонних.

Стриклер уточнила, что туда занесли несколько профессиональных осветительных приборов.

На фоне сообщений об обыске акции компании "Русал", основанной Дерипаской, начали стремительно падать – к 18:49 они упали почти на 6%, до 78,5 рубля.

Как сообщалось, Вашингтон 6 апреля 2018 года ввел ограничительные меры против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад", в том числе Олега Дерипаски, а также в отношении 14 российских компаний.

Санкции подразумевают запрет на операции с попавшими под них физическими и юридическими лицами для американских банков.

В январе 2019 года Минфин Соединенных Штатов снял санкции в отношении подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" после того, как бизнесмен существенно снизил свою долю в них.

Однако сам Дерипаска остался в санкционном списке, а его активы – заблокированными. В марте того же года российский олигарх подал в суд на американское министерство финансов.

В Украине "РусАлу" Дерипаски принадлежит крупный "Николаевский глиноземный завод".