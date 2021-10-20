"Укрзализныця" предупредила о снижении скорости перевозок грузов из-за ремонта путей

АО "Укрзализныця" возобновляет работы по ремонту железнодорожных путей на основных направлениях, в связи с чем в октябре-ноябре прогнозируется уменьшение скорости перевозок и обращения грузовых вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что ремонтные работы возобновляются благодаря восстановлению поставок запчастей для верхнего строения путей. Ремонт будет сконцентрирован на направлениях, которые ведут к железнодорожным международным переходам на западе страны.

"Работы, которые должны были быть проведены весной-летом 2021 года, не были сделаны из-за фактически сорванного процесса закупок запасных частей элементов верхнего строения путей", –уточнили в "Укрзализныце".

В ближайшие месяцы железнодорожники реконструируют 64 км путей и еще 130 км отремонтируют средним ремонтом. В дальнейшем это позволит уменьшить количество участков, где действуют ограничения скорости и значительно оживить грузовые и пассажирские перевозки.

В "Укрзализныце" добавили, что с 1 сентября 2021 года были поставлены элементы верхнего строения путей: почти 8 тыс. тонн рельсов Р65, элементы стрелочных переводов, клеммы и скрепления, в частности 585 тонн подкладок КБ65 и почти 500 тонн накладок 1Р65.

Всего в 2021 году компания планирует обновить разными видами ремонта 1100 км путей, около 300 км – капитально отремонтировать и почти 800 км восстановить средним ремонтом. Также будет выполнено техническое переоснащение 282 комплектов новых стрелочных переводов, капитально отремонтировано 146 комплектов старогодных стрелочных переводов и средним ремонтом – 600 комплектов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует программу обновления вагонного парка с учетом сохранения 25-процентной доли перевозок в зерновозах и 30-процентной доли в перевозках полувагонами.