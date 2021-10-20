Нацбанк зарегистрировал еще 14 коллекторских компаний

Национальный банк включил две компании в Государственный реестр финансовых учреждений, а также зарегистрировал еще 14 коллекторских компаний.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, в Госреестр финучреждений были включены ООО "Сильвер Инвестмент" и ООО "Финансовая компания "Вайтпей".

Кроме того, "Сильвер Инвестмент" получил три лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по финансовому лизингу и на услуги по факторингу. ФК "Вайтпей"пока не получила лицензий на предоставление финансовых услуг.

Также еще 14 юрлиц получили статус коллекторских компаний:

ООО "Коллекторская компания "Арго";

ООО "Коллекторская компания "Аспект Финанс";

ООО "Специализированная компания "Фарес";

ОДО "Интер-Риск Украина";

ООО "Финколлект Украина";

ООО "Кредитно-исполнительная служба";

ООО "Дельта М Колекшн";

ООО "Дельта М Финанас";

ООО "Дельтам М. Бизнесовые решения";

ООО "Дельта М Груп";

ООО "Юридическое объединение "Дельта М"

ООО "Дельта М Юкрейн";

ООО "Первая профессиональная частная исполнительная служба".

На сегодняшний день Нацбанк зарегистрировал 47 коллекторских компаний.

Напомним, закон о регулировании работы коллекторов был принят Верховной Радой 19 марта и вступил в силу с 14 июля.

Документ, в частности, устанавливает основные требования к работе коллекторов. Например, запрет звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги. Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками.

С целью регулирования деятельности коллекторов Национальный банк должен создать Реестр коллекторских компаний. НБУ также получил полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодателем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.