Фонд госимущества продал Винницкий ликеро-водочный завод за 17 миллионов (обновлено)

По результатам онлайн-аукциона по приватизации единого имущественного комплекса госпредприятия "Винницкий ликеро-водочный завод" в бюджет должно поступить более 17 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

Отмечается, что участие в торгах 20 октября принимали двое участников, которые в ходе аукциона увеличили цену объекта почти на 10 млн грн со стартовой – с 7,71 млн грн до 17,07 млн грн.

Как уточнили в Фонде, победитель теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет, после чего процесс приватизации ЕМК предприятия будет считаться официально завершенным.

Согласно данным в системе "ProZorrо.Продажи", победителем аукциона стало ООО "Инвар", предложившее 17,08 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

По данным госреестра юрлиц, ООО "Инвар" зарегистрировано в 1993 году, его уставный капитал – 21,7 млн грн. Компания специализируется на предоставлении в аренду и эксплуатации недвижимости. Ее конечные бенефициары – гражданин КНР Жанг Тао и Людмила Вовк (Киев), управляющие ею через "Таймли кастомз лоджистикс консалтинг лимитед" (Гонконг).

Им же принадлежит ООО "Комплекс Ягодин" с уставным капиталом 45 млн грн, занимающееся обслуживанием и предоставлением услуг в области наземного транспорта.

Всего в аукционе участвовали две компании, конкурентом "Инвара" стало ООО "Сотка-7", предложившее 7,8 млн грн.

Читайте также: Фонд госимущества выставил на продажу Косарский спиртзавод за 49 миллионов

Ранее сообщалось, что единый имущественный комплекс расположен в производственном комплексе с пристройками, общая площадь помещений – 626,2 кв. м, количество основных средств – 132 единицы.

Комплекс оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями, позволяющими ему производить дистилляцию, ректификацию и смешивание спиртных напитков, а также недистиллированные напитки из сброженных материалов и органические химические вещества.

По состоянию на сегодня завод не функционирует, срок действия лицензии завершился, а единственным источником дохода является сдача в аренду собственных помещений.

В целом по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должны поступить около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов. Всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Руководитель "Укрспирта" Сергей Блескун в августе 2021 года сообщил, что инвесторы уже перечислили средства за приватизацию 18 объектов госпредприятия "Укрспирт", 15 из них уже подписали акты приема-передачи имущества, в управлении ГП остаются 12 объектов.

Госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн доходов от приватизации, из них 9 млрд грн - за счет продажи крупных объектов.