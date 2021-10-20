Шмыгаль заявил о полной готовности к отопительному сезону

Украина полностью готова к старту отопительного сезона.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров, пишет Укринформ.

"Украина абсолютно готова к отопительному сезону и вся страна зимой будет с теплом", – подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль отметил, что объявление чрезвычайного положения в регионах, которое состоялось на прошлой неделе, позволило НАК "Нафтогаз Украины" ускорить заключение договоров на поставку газа с бюджетными организациями. Премьер назвал такие решения техническими.

Он также заверил, что газа в подземных хранилищах хватит для прохождения отопительного сезона.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" вечером 12 октября обнародовал свое предложение по поставке газа бюджетным и религиозным организациям с фиксированной ценой на уровне 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС – 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев – до конца 2022 года. Такая же цена будет действовать и при продаже газа теплокоммунэнерго для нужд бюджетных учреждений.

Кроме того, "Нафтогаз" продает газ для нужд населения напрямую и через посредников по цене около 7,4 грн за куб. м (без НДС и транспортировки). В то же время стоимость газа в рамках годового тарифного плана для населения составляет 7,96 грн/куб.м.