Украина может получить "таможенный безвиз" уже в 2022 году, – Шмыгаль

Уже в 2022 году Украина ожидает присоединения к Европейской конвенции о едином транзите, или так называемому "таможенному безвизу".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабмина 20 октября, передает пресс-служба правительства.

"Мы имеем высокую степень готовности присоединения к таможенной системы ЕС. Украина на национальном уровне уже использует новую транзитную систему NCTS. В перспективе присоединение к международной системе позволит обмениваться таможенными данными в режиме реального времени и контролировать товары на каждом этапе перевозки. Это важный шаг в направлении детенизации и борьбы со злоупотреблениями на таможне", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что это еще один из "5 безвизов" - стратегических направлений правительства в части интеграции в европейское пространство. Шмыгаль напомнил, что на прошлой неделе по итогам 23 саммита Украина-ЕС был подписан "авиационный безвиз" (Соглашение об общем авиационном пространстве).

Следующими направлениями, по словам Шмыгаля, должны стать присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E, подписание соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АССА) и интеграция в Единый цифрового рынка ЕС.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет подписать договор о "промышленном безвизе" на следующем саммите с ЕС.

Ранее, как сообщалось, Миссия ЕС позитивно оценила готовность Украины к промышленному безвизу.