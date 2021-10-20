"Магистральные газопроводы Украины" можно расформировать, – Копач

АО "Магистральные газопроводы Украины", являющееся 100% владельцем ООО "Оператор ГТС Украины", свою функцию выполнило и его можно расформировать.

Об этом заявил директор Секретариата Европейского энергосообщества Янез Копач в ходе проходящего в Киеве 20 октября Украинского газового инвестиционного конгресса, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь источник в министерстве энергетики Украины пояснил, что в этом случае оператор перейдет под контроль министерства, которому на сегодня принадлежит 100% "МГУ".

"Законопроект для этого не нужен. Основная задача "МГУ" была подписать соглашение относительно продажи (ОГТСУ) в процессе анбандлинга "Нафтогаза". Расчет фактически уже осуществлен, поэтому нет необходимости удерживать "МГУ", потому что оно никакой дополнительной стоимости не приносит. Нужно его ликвидировать и объединить с ОГТСУ", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, при создании "МГУ" предполагалось, что эта компания станет оператором ГТС Украины. В то же время в процессе анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" было создано "ОГТСУ", которому и были переданы функции "Укртрансгаза" по управлению ГТС Украины.

ОГТСУ было передано в собственность "МГУ", 100% акций которого на сегодня принадлежат Министерству энергетики. Одновременно государство передало новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

В рамках передачи ОГТСУ от "Уктрансгаза" "МГУ" в ноябре 2019 года был подписан договор купли-продажи, в соответствии с которым предусматривались регулярные переменные платежи в течение 15 лет за корпоративные права в уставном капитале ОГТСУ. В то же время в условиях высоких цен на газ "Нафтогазу" для формирования запасов в подземных хранилищах в рамках подготовки и прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов понадобилась дополнительная ликвидность.

Кабинет министров Украины распоряжением №1187-р от 29 сентября 2021 года одобрил процесс ускоренного расчета, в рамках которого "Нафтогаз" уже получил 27 млрд грн. Еще около 20 млрд грн для окончательного расчета может быть привлечено ОГТСУ у банков.

"У нас есть заключенный еще в конце 2019 года контракт на продажу ОГТСУ, за который мы должны получить от него деньги. Мы обращаем внимание правительства, что у оператора при этом есть избыточная ликвидность: на его счетах было более 30 млрд грн. Это не бизнес оператора ГТС - зарабатывать на депозитах. Поэтому мы предлагаем рассчитаться с нами раньше, чем это предполагалось. В то же время у нас есть коммерческая договоренность пересмотреть условия контракта и изменить другие моменты в пользу покупателя. То есть нам заплатят в целом меньше, но быстрее, и это комфортнее для всех сторон", - пояснял ускорение расчетов глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

ОГТСУ имеет статус лицензированного оператора с 1 января 2020 года.