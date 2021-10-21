Еще семь областей могут попасть в "красную" зону карантина, – Минрегион

Еще семь областей могут попасть в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

По его словам, под угрозой находятся Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области, если они не усилят противоэпидемические мероприятия. Чернышев подчеркнул, что необходимо ускорять темпы вакцинайции населения.

"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев – очень высокая. 94% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 за неделю, были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей", – отметил министр.

Ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 23 октября установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области.

С 15 октября действует "красный" уровень на территории Херсонской области, а с 18 октября – на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Напомним, в сентябре Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, при переходе в "красную" зону будет запрещена:

работа заведений общественного питания (кроме доставки и работы "на вынос");

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров и театров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров; работа заведений образования, кроме тех, где 100% сотрудников прошли полный курс вакцинации от коронавируса;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей команд без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

работа заведений, предоставляющих услуги размещения (хостелы, гостиницы и т.п.).

При этом все эти ограничения не будут распространяться в случае, если весь персонал и все посетители заведений или мероприятий старше 18 лет будут полностью вакцинированы от коронавируса.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.