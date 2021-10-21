"Укрзализныця" открыла пункты вакцинации и экспресс-тестирования на десяти вокзалах

С 21 октября на крупнейших украинских вокзалах заработают пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализніця"

Отмечается, что невакцинированные пассажиры могут сделать тест и получить справку, которая в случае негативного результата вместе с билетом будет основанием для проезда в поездах. Цена тестирования составляет 350 грн.

Пункты заработают на 10 железнодорожных вокзалах в таких городах как: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская).

В "Укрзализныце" уточнили, что агентом в проведении экспресс-тестирования стала "Медицинская лаборатория CSD", которая предложила наиболее выгодную стоимость услуг.

Кроме того, с сегодняшнего дня начинают работу пункты бесплатной вакцинации на пяти вокзалах: в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.

Отмечается, что компания планирует увеличить перечень вокзалов, где будут действовать пункты тестирования и вакцинации.

Напомним, с 21 октября вступили в силу новые правила безопасных путешествий. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего:

прохождение полного курса вакцинации;

получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

отрицательного результата ПЦР-теста (или экспресс-теста), который должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров, а именно автомобильным транспортом на автобусных маршрутах, авиационным и железнодорожным транспортом межобластного сообщения. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.