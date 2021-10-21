"Укрзализныця" продлила срок подачи предложений по закупке поездов на 31 миллиард

"Укрзализныця" продлила на месяц сроки подачи предложений участниками на тендер по закупке 80 новых пригородных и региональных поездов на общую сумму в 31,4 млрд грн – до 1 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что такое решение было принято, в частности, в связи с активным интересом потенциальных участников, запросами о предоставлении дополнительного времени для подготовки качественной тендерной документации и ценовых предложений. Всего пришло более 130 сообщений.

"Поскольку АО "Укрзализныця" важно привлечь к указанной закупке максимальное количество участников – передовых отечественных и мировых производителей – и получить лучший подвижный состав по выгодной цене, было принято решение предоставить дополнительный месяц участникам для подготовки. Поэтому срок подачи отныне – 1 декабря 2021, а аукцион по закупке крупнейшей партии за время независимости Украины пассажирского подвижного состава состоится 6 января 2022", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, всего в рамках тендера компания планирует приобрести 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. Также будет куплено 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки – более 31,4 млрд грн. Таким образом, 60 закупленных поездов будут задействованы в проекте City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах.

Для участия в тендерной закупке приглашены ключевые мировые производители – запросы на коммерческие предложения были отправлены компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что изношенность подвижного состава в Украине составляет более 90%.