Глава "Нафтогаза" призвал ужесточить требования к поставщикам газа

Заказчики в системе Prozorro должны ужесточить требования предоставления финансовых гарантий к поставщикам природного газа на фоне массового отказа многих компаний от выполнения своих контрактов с бюджетными организациями.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в интервью DW, передает Интерфакс-Украина.

"Те же бюджетные организации, которые ранее выходили на рынок, проводили тендеры и покупали газ у компании "рога и копыта", сейчас должны ставить такие требования, чтобы только надежные поставщики могли принимать участие в тендерах", – сказал глава "Нафтогаза".

По мнению Витренко, в свою очередь Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) должен пересмотреть подход к предъявлению требований по предоставлению финансовых гарантий от организаторов торгов, которые ранее считались излишними и ограничивающими конкуренцию.

"Важно, чтобы конкуренция была не между "рогами и копытами", а чтобы конкуренция была между надежными поставщикам, которые действительно могут выполнять свои обязательства, тогда это настоящая конкуренция, а не имитация", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

Витренко отметил, что многие компании безответственно выходят на рынок поставок с целью осуществления спекуляции на уровнях цены покупки и продажи газа.

Как сообщалось, на минувшей неделе "Нафтогаз" обнародовал свое предложение по поставке газа бюджетным и религиозным организациям с фиксированной ценой на уровне 13,7 грн за кубометр (с транспортировко и НДС – 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев – до конца 2022 года.

Перед этим местные власти объявили чрезвычайную ситуацию в регионам из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений. Это позволит им закупить газ у "Нафтогаза" по переговорной процедуре, избежав выполнения тендерных формальностей.