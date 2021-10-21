Кабмин изменил правила въезда в Украину для всех невакцинированных граждан

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения границы Украины: теперь при въезде в страну всем невакцинированным против коронавируса гражданам будет необходимо будет установить приложение "Вдома", однако оно изменит свой привычный функционал.

Так, теперь приложение "Вдома" нужно будет устанавливать на 72 часа после въезда в страну – до момента, пока человек не сдаст ПЦР-тест или тест на антиген, сообщает пресс-служба Министерства цифровой политики.

При этом не нужно будет проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица.

В Минцифры пояснили, что для регистрации в приложении "Вдома" необходимо будет указать такие данные как: фамилия, имя, отчество; серия и/или номер паспорта; место самоизоляции и номер телефона.

"После этого в течение 72 часов человек должен сделать ПЦР или антиген тест. В приложение должен подтянуться отрицательный результат. Тест обязательно должен быть сделан в лаборатории, верифицированной Минздравом. После этого приложение можно удалить. В случае положительного результата нужно позвонить своему семейному врачу", – отметили в министерстве.

В случае, если человек не сделал тест после пересечения границы, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается правоохранительным органам. Те, в свою очередь, будут выборочно проверять место самоизоляции.

Если прибывший не хочет устанавливать приложение, то гражданам Украины придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам будет отказано во въезде на территорию Украины.

Как сообщалось, в июне было отменено требование устанавливать мобильное приложение "Вдома" при возвращении из-за границы в Украину после того, как все области Украины перешли в "зеленую" эпидемическую зону. Приложение запустили в апреле 2020 года. Им пользовались те, кто возвращался из-за границы в Украину, для прохождения обязательной 14-дневной самоизоляции. Вместе с приложением самоизоляцию можно было пройти в выбранном гражданином месте, а также отправить негативный результат ПЦР-теста для окончания самоизоляции.

Напомним, с 21 октября также вступили в силу новые правила безопасных путешествий между регионами Украины. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего:

прохождение полного курса вакцинации;

получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

отрицательного результата ПЦР-теста (или экспресс-теста), который должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров, а именно автомобильным транспортом на автобусных маршрутах, авиационным и железнодорожным транспортом межобластного сообщения. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.