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Кабмин изменил правила въезда в Украину для всех невакцинированных граждан

Кабмин изменил правила въезда в Украину для всех невакцинированных граждан

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения границы Украины: теперь при въезде в страну всем невакцинированным против коронавируса гражданам будет необходимо будет установить приложение "Вдома", однако оно изменит свой привычный функционал.

Так, теперь приложение "Вдома" нужно будет устанавливать на 72 часа после въезда в страну – до момента, пока человек не сдаст ПЦР-тест или тест на антиген, сообщает пресс-служба Министерства цифровой политики.

При этом не нужно будет проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица.

В Минцифры пояснили, что для регистрации в приложении "Вдома" необходимо будет указать такие данные как: фамилия, имя, отчество; серия и/или номер паспорта; место самоизоляции и номер телефона.

"После этого в течение 72 часов человек должен сделать ПЦР или антиген тест. В приложение должен подтянуться отрицательный результат. Тест обязательно должен быть сделан в лаборатории, верифицированной Минздравом. После этого приложение можно удалить. В случае положительного результата нужно позвонить своему семейному врачу", – отметили в министерстве.

В случае, если человек не сделал тест после пересечения границы, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается правоохранительным органам. Те, в свою очередь, будут выборочно проверять место самоизоляции.

Если прибывший не хочет устанавливать приложение, то гражданам Украины придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам будет отказано во въезде на территорию Украины.

Как сообщалось, в июне было отменено требование устанавливать мобильное приложение "Вдома" при возвращении из-за границы в Украину после того, как все области Украины перешли в "зеленую" эпидемическую зону. Приложение запустили в апреле 2020 года. Им пользовались те, кто возвращался из-за границы в Украину, для прохождения обязательной 14-дневной самоизоляции. Вместе с приложением самоизоляцию можно было пройти в выбранном гражданином месте, а также отправить негативный результат ПЦР-теста для окончания самоизоляции.  

Напомним, с 21 октября также вступили в силу новые правила безопасных путешествий между регионами Украины. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего:

  • прохождение полного курса вакцинации;
  • получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • отрицательного результата ПЦР-теста (или экспресс-теста), который должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров, а именно автомобильным транспортом на автобусных маршрутах, авиационным и железнодорожным транспортом межобластного сообщения. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

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Джерело:  Минцифры
Мінцифри (821) коронавірус (3210)


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главное мацкалей без прививки от бешенства не пускать
А даже с этой прививкой все равно не пускать
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21.10.2021 15:02 Відповісти
Ця зграя ЗЕбілів вже традиційно все робить через дупу, - замість змінити правила в'їзду в Україну для всіх вакцинованих ГМО, вони це зробили для адекватних - невакцинованих.
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21.10.2021 15:43 Відповісти
От жалко пацана ©
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21.10.2021 15:53 Відповісти
Жалко у пчёлки, Антоша... А время нас рассудит.
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21.10.2021 15:59 Відповісти
Та нема питань, тільки допоможіть встановити, смарта нема, компа теж, як користуватись не знаю...

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21.10.2021 17:31 Відповісти
14 днів в комфортабельній кімнаті гуртожитку МОЗ , або в палатці біля кордону і вуаля - ти вдома . Можна нарешті влаштуватися на роботу і купити собі нормальний телефон .
Слава Україні !!!
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21.10.2021 22:15 Відповісти

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