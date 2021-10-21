Нацбанк снизил прогноз международных резервов на конец года

Национальный банк снизил прогноз международных резервов на конец 2021 года c $31,3 млрд до $31,1 млрд.

Об этом свидетельствуют данные макроэкономического прогноза регулятора.

Кроме того, прогноз относительно международных резервов в 2022 году сижен с $31,6 млрд до $30,2 млрд, а в 2023 году – с $31,7 млрд до $29,6 млрд

В то же время в Нацбанке уточнили, что договоренности с Международным валютным фондом, а также выполнение текущей программы stand-by обеспечит поступление необходимого объема официального финансирования в 2021-2022 годах, лучшие условия для внешних заимствований, а также поддержит интерес иностранных инвесторов к гривневым активам. Кроме того, сотрудничество с МВФ будет способствовать ускорению экономического роста, стабилизации инфляции и удержанию международных резервов в объеме $30-31 млрд в последующие годы.

Ранее сообщалось, что Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3,8% до 3,1%, учитывая негативное влияние пандемии и последствия резкого повышения цен на газ.