Власти Москвы ввели жесткий локдаун на фоне рекордной смертности от коронавируса в России

В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни, в этот период также вводится ряд жестких карантинных ограничений.

Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает Интерфакс.

В частности, будет приостановлена работа всех предприятий и организаций в городе. Исключением станут учреждения, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и некоторые другие.

Кроме того, приостанавливается работа предприятий и организаций сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений и других. Исключение – аптеки и продуктовые магазины. Все остальные заведения не будут работать. Рестораны и кафе смогут работать на вынос.

Мэр уточнил, что также не будет ограничена работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах.

Также будет приостановлено оказание государственных услуг, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния.

В детских садах и школах объявлены каникулы. Работа учреждений культуры и спорта в Москве приостанавливается на период нерабочих дней.

Также стало известно, что в учреждениях культуры в Москве с 8 ноября вводятся QR-коды. Запрещаются массовые культурные и зрелищные мероприятия, их проведение будет возможно только по согласованию с Роспотребнадзором и при наличии QR-кода.

По данным российского Оперативного штаба, прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ за последние сутки составил рекордные 36 339 случаев, умерли 1 036 пациентов, что также является новым максимумом.

Как сообщалось, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о "нерабочих" днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, получили полномочия устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.