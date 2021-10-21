Фонд госимущества зарегистрировал участников аукционов на покупку ОГХК и завода "Большевик"

Фонд государственного имущества Украины ожидает результативных аукционов по продаже АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") и АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), назначенных соответственно на 27 и 29 октября.

Об этом сообщил заместитель главы ФГИ Константин Кошеленко на X Украинском банковском форуме, передает Интерфакс-Украина.

"Все участники зарегистрированы, конверты вскрыты", – сказал Кошеленко.

Он уточнил, что на ОГХК также уже зарегистрированы участники.

Согласно постановлению Кабмина от 2018 года, ведомости об участниках аукциона и их количестве не подлежат оглашению до начала аукциона.

В ФГИ дополнительно сообщили, что срок подачи заявок для участия в аукционе по приватизации ПКМЗ завершился 19 октября.

"Фонд уже распечатал в присутствии потенциальных покупателей конверты с аукционной документацией и установил наличие необходимых документов. Следующий этап в соответствии с действующим законодательством – принятие решения Фондом о допуске участников к аукциону после рассмотрения документов", – отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что на это отводится 7 рабочих дней со дня завершения подачи заявок.

"Что касается приватизации ОГХК, то процесс подачи заявок истекает сегодня, 21 октября в 16:00. Дальнейшая процедура происходит в соответствии с действующим законодательством и аналогична заводу "Большевик", поскольку оба активы являются объектами большой приватизации", – отметили в Фонде.

Как сообщалось, стартовая цена АО "ПКМЗ" установлена на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн.), выполнить действующий коллективного договора и не допустить увольнения в течение определенного срока.

Помимо этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть имеющего потенциал производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.

ОГХК выставлялся на аукцион 31 августа, на участие в нем было три претендента, однако ФГИ не допустил двух из них, в связи с чем отменил продажу. Стартовая цена на повторном аукционе осталась прежней – 3,7 млрд грн.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.