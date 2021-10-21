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Гоструда и Госналоговая проведут проверки по детенизации труда иностранцев

Гоструда и Госналоговая проведут проверки по детенизации труда иностранцев

Государственная служба Украины по вопросам труда и Государственная налоговая служба проведут проверки соблюдения законодательства работодателями, которые получили разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться соответствию оплаты труда иностранным гражданам установленному законодательством уровню и отчислению единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Соответствующее поручение было дано 20 октября премьер-министром Украины Денисом Шмигалем по инициативе Минэкономики.

Основанием для такой инициативы стало проведение мониторинга уплаты работодателями в 2020 году и первом полугодии 2021 года заработной платы иностранным работникам. Полученные результаты свидетельствуют, что сведения отсутствуют более чем в 70% случаев от общего количества лиц, на которых были выданы разрешения.

"Проверка Гоструда и ГНС позволит обеспечить соблюдение прав и социальных гарантий иностранных граждан, которые работают в Украине, а также прекратить злоупотребления работодателями, которые способствуют нелегальной миграции. В случае выявления нарушений мы будем инициировать перед Государственной миграционной службой отмену видов на жительство иностранцам, которые оформили фиктивные трудовые контракты с недобросовестными субъектами хозяйствования", - отметила заместительница министра экономики Украины Светлана Глущенко.

В дальнейшем такой мониторинг планируется ввести на постоянной основе. Для этого в министерстве разработали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения труда иностранцев и лиц без гражданства в Украине".

В частности документом предлагается:

  • усилить контроль за соблюдением законодательства в этой сфере, в том числе через введение мониторинга;
  • уменьшить финансовую нагрузку на работодателей, отменив обязательства по обеспечению уровня заработной платы иностранцу в размере 5 или 10 минимальных заработных плат в зависимости от категории;
  • повысить стоимость разрешения с целью защиты национального рынка труда и направления средств на выплату пособия для безработных граждан;
  • предоставить возможность иностранцам, которые учатся в учебных заведениях Украины, работать, предусмотрев для работодателя бесплатное получение разрешения для такой категории работников;
  • четко определить перечень документов, которые подаются для получения или продления действия разрешений; предусмотреть удобный способ получения разрешения, в частности через центры предоставления административных услуг;
  • обеспечить бесплатную выдачу дубликата разрешения в случаях его потери или повреждения.

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Джерело:  Минэкономики
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