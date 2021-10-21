Рада утвердила новое законодательство о детском питании

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4554 во втором чтении проголосовали 273 народных депутата.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано приведение законодательства Украины в сфере производства и оборота детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС. При этом предложено признать утратившим силу действующий закон "О детском питании".

Для этого ряд других законов дополняются положениями, которыми определяются требования к пищевым продуктам, предназначенным для кормления детей от 0 до 3 лет.

В частности, вносятся изменения в закон "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" относительно:

терминов, с помощью которых продукты детского питания классифицируются по своему назначению и составу;

специальных требований к детскому питанию;

полномочий Минздрава по утверждению отдельных показателей качества пищевых продуктов, ряда требований к конкретным видам пищевых продуктов, предназначенных для детского питания, для специальных медицинских целей и для контроля веса;

полномочий Госпотребслужбы по утверждению отдельных показателей качества пищевых продуктов.

Кроме того, изменениями в закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных" устанавливаются штрафы за нарушение требований законодательства в сфере безопасности и качества детского питания.

Изменениями в закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов" предусмотрено:

определение перечня обязательной дополнительной информации о детском питании, которая должна предоставляться потребителям в дополнение к общему списку обязательной информации, определенной для всех пищевых продуктов;

установление запрета указания в маркировке детских смесей начальных и детских смесей для последующего кормления надписей "без глютена", "с очень низким содержанием глютена", "подходит для лиц с непереносимостью глютена", "подходит для лиц, больных целиакией" "специально разработаны для лиц с непереносимостью глютена", "специально разработаны для лиц, больных целиакией", ведь применение ингредиентов с содержанием глютена для таких пищевых продуктов запрещено и указанные надписи могут вводить потребителей в заблуждение.

При этом изменениями в закон "О рекламе" запрещается реклама детских смесей начальных и детских смесей для последующего кормления с четко определенными исключениями и определен размер санкций в виде штрафа за нарушение этой нормы.