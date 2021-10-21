Высший антикоррупционный суд отказался конфисковать элитную квартиру у депутата Волынца

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая требовала изъятия элитной квартиры у народного депутата.

Об этом говорится в сообщении ВАКС, передает LIGA.net.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении гражданского иска прокурора САП о признании необоснованным актива и его взыскании в доход государства. Речь идет о квартире народного депутата Украины. Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда", - сказано в сообщении.

В пресс-службе суда подтвердили, что иск касается народного депутата от "Батькивщины" Михаила Волынца. Он также является председателем независимого профсоюза горняков Украины.

В ВАКС пока не могут сказать, по какой причине было отказано в иске, мотивы суда будут изложены в полном тексте судебного решения.

Апелляция может быть подана в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения, то есть с 1 ноября 2021 года.

В апреле журналисты программы "Схемы" обнаружили в декларации Волынца трехкомнатную квартиру в элитном комплексе "Бульвар фонтанов" на киевском Печерске на 122 кв. м стоимостью 7,6 млн грн. Нардеп до этого продал квартиру на столичном Подоле. Его доходов (около 1 млн грн) и сбережений ($4 тыс.) за 2019 год было недостаточно, чтобы покрыть разницу в стоимости квартир. На покупку не хватало около 3 млн грн.

Журналистам депутат объяснял, что деньгами ему помогла "женщина, с которой он проживает". На суде говорил, что при жизни заработал на квартиру, получая зарплату, пенсию, компенсацию за жилье, деньги от сына и тому подобное.