Рада ратифицировала соглашение с ЕБРР о развитии сельских отделений "Укрпошты"

Верховная Рада ратифицировала гарантийное соглашение "Проект развития АО "Укрпошта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.

Законопроект №0123 в целом поддержали 280 народных депутатов, передает Укринформ.

Так, принятый документ ратифицирует гарантийное соглашение, согласно которому ЕБРР профинансирует проект по развитию логистической сети и сельских отделений "Укрпошты". Проект "Логистическая сеть" предусматривает создание новых логистических центров "Укрпошты" и установку современного сортировочного оборудования в логистических хабах и депо.

Реализация проекта "Сельское отделение" обеспечит обновление модели работы почтовых отделений в селах с населением менее 1 тыс. человек. Вместо сельских стационарных нерентабельных отделений почтовой связи планируется ввести передвижные отделения почтовой связи с новыми мобильными бригадами и с обязательным предоставлением услуг в каждом населенном пункте.

Согласно условиям соглашения, ЕБРР предоставит Укрпочте 63 млн евро на реализацию этого проекта.

Гарантийное соглашение "Проект развития АО "Укрпошта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития было подписано в ноябре 2020 года.