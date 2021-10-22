"Укрзализныця" развернула пункты вакцинации еще на трех вокзалах

АО "Укрзализныця" открывает центры вакцинации против COVID-19 еще на трех крупных вокзалах: в Ривному, Хмельницком и Ужгороде.

Кроме того, с 23 октября запланировано открытие такого пункта на вокзале в Ивано-Франковске, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что все желающие смогут сделать прививку в указанных пунктах бесплатно.

В "Укрзализныце" напомнили, что 21 октября пункты вакцинации открылись на семи вокзалах: Киев (2 пункта), Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Нежин и Коростень.

Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Тут невакцинированные пассажиры смогут сделать тест и получить справку, что в случае негативного результата будет основанием для проезда в поездах. Цена тестирования для тех, кто имеет билет, составляет 350 грн.

Напомним, с 21 октября вступили в силу новые правила безопасных путешествий. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего:

прохождение полного курса вакцинации;

получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

отрицательного результата ПЦР-теста (или экспресс-теста), который должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров, а именно автомобильным транспортом на автобусных маршрутах, авиационным и железнодорожным транспортом межобластного сообщения. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.