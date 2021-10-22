Молдова вводит чрезвычайное положение из-за нехватки газа

Правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября.

По словам премьер-министра страны Натальи Гаврилицы, режим чрезвычайного положения позволит обойти определенные процедуры, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников, передает NewsMaker.

Отмечается, что правительство одобрило решение Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям ввести в Молдове режим чрезвычайного положения на 30 дней из-за падения давления в газовой сети. Во время действия ЧП Нацкомисия будет издавать распоряжения, которые обязаны будут выполнять центральные и местные власти, а также экономические агенты и граждане страны.

В то же время решения комиссии будут касаться лишь газовой отрасли и принятия мер для устранения проблем с обеспечением граждан и всей страны газом.

Ранее глава молдовского правительства Гаврилица сообщила, что на данный момент нет окончательной договоренности с "Газпромом" и "нет уверенности" в том, что власти смогут в итоге договориться о заключении договора.

"На молдавском газовом рынке наблюдается дефицит газа в объеме около 16 млн кубических метров. При этом необходимые объемы газа в октябре покрыты лишь на 67%. Давление в газотранспортной сети достигло критического уровня, что может нарушить функционирование газовых систем", – говорила она.

Молдова и "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. В этой ситуации стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц. При этом в октябре Молдова получает газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров, тогда как в сентябре цена составляла $550 за 1 тыс. кубометров, пишет Интерфакс.

До этого в "Молдовагаз" сообщили, что контракт с "Газпромом" продлили на один месяц лишь за несколько часов до его истечения. В связи с этим, у "Газпрома" не было оснований для бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через газотранспортную систему Украины для потребителей Молдовы на октябрь.

"Фактически, в контракте на октябрь для потребителей правобережья Днестра предусмотрено 54 млн кубометров природного газа, или 67% из необходимых 80 млн кубометров. Как следствие, с 1 октября фактическое суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый "Газпромом" объем. Покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов Молдовы, в результате чего падает давление в газотранспортной системе "Молдоватрансгаз", – сообщали в "Молдовагаз".