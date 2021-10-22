"Кернел" Веревского сократил продажу масла на 25% из-за нехватки сырья

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в первом квартале 2022 финансового года (июль-сентябрь 2021 года), снизил продажи пищевого (подсолнечного и рапсового) масла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 220,71 тыс. тонн.

Об этос говорится в отчете компании, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что снижение объемов производства и реализации данного продукта вызвано недостаточным предложением семян подсолнечника на рынке из-за плохого урожая по итогам 2020 года.

Агрохолдинг отметил, что из-за недозагрузки своих перерабатывающих мощностей его маслоэкстракционные заводы перешли на переработку рапса, которого за первый квартал 2022 ФГ переработано 109 тыс. тонн.

"Объем продаж пищевого масла в первом квартале 2022 ФГ составил 221 тыс. тонн – на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в основном соответствует структуре производства. В том числе реализация подсолнечного масла составила 192 тыс. тонн (в том числе 30 тыс. тонн бутилированного подсолнечного масла), а оставшаяся часть составила рапсовое масло", – уточняется в отчете компании.

Напомним, "Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 4,99% акций "Кернела".

Агрохолдинг в 2021 финансовом году увеличил чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с 2020 ФГ – до $513 млн, его EBITDA возросла в 2,1 раза, до $929 млн, а выручка – на 38%, до $5,65 млрд.